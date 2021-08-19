 

Hill – «и это без учёта последних событий в Афганистане» — рейтинг Байдена впервые за время его правления упал ниже 50%

19.08.2021, 20:50, Новости дня
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Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена впервые за время его правления упал ниже 50%, пишет The Hill со ссылкой на портал FiveThirtyEight. При этом в статье подчёркивается, что в этих данных не отражены самые последние события в Афганистане, в частности, захват талибами Кабула.


Reuters

Средний рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена впервые за время его правления упал ниже 50%, пишет The Hill со ссылкой на портал FiveThirtyEight, который занимается анализом опросов общественного мнения.

По данным этого портала, рейтинг Байдена снижается уже несколько месяцев: так, в марте этого года он составлял 55,1%, а в конце июля он уже опустился до отметки 52,6%.

При этом по состоянию на 18 августа не одобряют работу Байдена 44,1% американцев. Этот показатель также стал очередным антирекордом, поскольку в конце января он составлял всего 34%.

Очередное падение рейтинга происходит на фоне негативной реакции СМИ на выход США из Афганистана, а также на фоне тревожного количества случаев заражения COVID-19.

Между тем в статье отмечается, что в новых данных, представленным порталом FiveThirtyEight, не учтено влияние самых последних событий в Афганистане, где в воскресенье движение «Талибан»* захватило столицу страны Кабул и тем самым поставило точку в ошеломляющем крахе поддерживаемого Америкой правительства, пишет The Hill.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 



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