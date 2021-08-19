 

CGTN нашёл ответ на вопрос, откуда деньги у «Талибана»

19.08.2021, 19:56, Новости дня
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Основными источниками доходов для талибов являются наркотрафик, вымогательство, добыча полезных ископаемых, сбор налогов и пожертвования, пишет CGTN. Как передаёт телеканал, годовой доход движения может достигать 1,6 млрд. При этом «Талибан» преимущественно тратит деньги на выплату зарплаты, оружие и обучение.

Где «Талибан»* берёт деньги?

Основные источники доходов талибов:

— Наркотрафик

— Вымогательство

— Добыча полезных ископаемых

— Сбор налогов

— Пожертвования

Оценки их годового дохода варьируются от $300 миллионов до $1,6 млрд. Для сравнения, бюджет афганского государства в 2020 году составил $5,5 млрд. По сообщениям ООН, с 2018 по 2019 год «Талибан», вероятно, заработал более $400 млн.

Афганистан является источником 84% всех поставок опиума в мире. Прибыль от горнодобывающей промышленности принесла талибам в 2020 году около $464 млн.

Вымогательство приносит ещё $160 миллионов в год. С водителей на дорогах, находящихся под контролем «Талибана», берут плату за проезд. Владельцы магазинов вынуждены платить налоги талибам напрямую. Фермеры платят десятипроцентный налог с урожая в дополнение к налогу на имущество в размере 2,5%.

«Талибан» может накладывать ввозные пошлины, на товары, прибывающие в страну. Основные расходы талибов уходят на выплату зарплаты, оружие и обучение.  

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.



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