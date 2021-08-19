В США у Капитолия полиция ведет переговоры с заявившем о бомбе мужчиной

Полиция установила личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США и сообщил о бомбе в автомобиле, сообщил представитель полиции Капитолия.

«Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора», – отметил представитель правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

По его словам, утром в четверг мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию.

Он уточнил, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске.

«Переговоры продолжаются», – сообщил представитель полиции.

Отмечается, что личность подозреваемого установлена, но многое остается неизвестным, в частности, его мотивы.

Ранее полиция проверяла сообщение о якобы начиненном взрывчаткой грузовике неподалеку от здания конгресса. Близлежащий район эвакуирован, эвакуацию также провели в расположенном через дорогу здании.