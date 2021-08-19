 

В США у Капитолия полиция ведет переговоры с заявившем о бомбе мужчиной

19.08.2021, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция установила личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США и сообщил о бомбе в автомобиле, сообщил представитель полиции Капитолия.

«Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора», – отметил представитель правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

По его словам, утром в четверг мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию.

Он уточнил, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске.

«Переговоры продолжаются», – сообщил представитель полиции.

Отмечается, что личность подозреваемого установлена, но многое остается неизвестным, в частности, его мотивы.

Ранее полиция проверяла сообщение о якобы начиненном взрывчаткой грузовике неподалеку от здания конгресса. Близлежащий район эвакуирован, эвакуацию также провели в расположенном через дорогу здании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Глава Евросовета созывает саммит Евросоюза, чтобы обсудить COVID-19, климат и Россию

25.07 / В посольстве Киргизии в Москве произошла драка

05.05 / Президент Ирландии взял на выступление своего щенка бернского зенненхунда. Пес принял активное участие. Видео

26.09 / Жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции

29.06 / В Кремле пожелали американцам спокойствия и гармонии

03.05 / Уроки холодной войны помогут избежать противостояния в космосе

16.07 / В Нидерландах умер журналист, на которого было совершено покушение

15.07 / Политика: Как СССР навязал миру концепцию четырех полицейских

11.12 / Мнения: Трамп наносит ответный удар

29.03 / В акции «Час Земли» приняли участие более 2 тыс. московских объектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика