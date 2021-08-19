Замана: Прокуроры направили Януковичу в Россию документ с информацией ограниченного доступа. Его не лишили допуска к гостайне?

КНИИСЭ незаконно занимается деятельностью, связанной с гостайной, но ни Минюст, ни СБУ на это не реагируют

Генеральный прокурор лишь выразила свое желание о рассекречивании материалов уголовного дела по Иловайской трагедии, ведь по закону прокуроры сами не уполномочены это делать.

Распорядителями секретных материалов этого дела в действительности являются Генеральный штаб ВС Украины, СБУ и другие силовые ведомства. Именно их должностные лица давали гриф секретности этим документам и только они и могут снять гриф. Но это возможно только при условии, если они придут к заключению, что информация в них уже не представляет гостайны.

Правоохранительные органы часто обращаются в Генеральный штаб с просьбой снять гриф секретности с документов, чтобы им проще было работать с ними в ходе следствия. Но в большинстве случаев Генштаб отказывает в этом, так как секретная информация, особенно во время войны с РФ, имеет особую ценность, и потому вопросы ее рассекречивания требуют более взвешенного и выверенного подхода.

Что касается военной экспертизы, которая проведена экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) и специалистами в рамках данного дела, и которой присвоено гриф секретности, то тут ситуация особая. Дело в том, что гриф секретности документу дается согласно закону о гостайне только должностным лицом, которое создавало этот документ, подписывало или утверждало, и должность которого входит в номенклатуру должностей учреждения, организации или государственного органа, которые наделены правом на засекречивание таких документов.

Но дело в том, что КНИИСЭ не имеет разрешения на осуществление деятельности, связанной с гостайной, и соответственно его эксперты и должностные лица не имеют права засекречивать свои экспертные заключения. Несмотря на это, судебные эксперты института, которые даже не являются должностными лицами, систематически на протяжении уже нескольких лет проводят экспертные исследования секретных документов и по их результатам составляют экспертные заключения, которым незаконно присваивают гриф секретности.

Фактически КНИИСЭ незаконно занимается деятельностью, связанной с гостайной, но ни Минюст, ни СБУ на это не реагируют.

По вопросам рассекречивания документов мы должны обращаться к Путину, как начальнику Шойгу

По закону гриф секретности может снять только лицо, которое это гриф присваивало или его руководитель. Но так как гриф секретности военным экспертизам присваивали неуполномоченные лица – эксперты КНИИСЭ, то снять его невозможно без привлечения к ответственности и лишения допуска к гостайне всех экспертов, которые в нарушение закона составили их с указанием секретной информации и присвоили гриф секретности.

Я письменно обратился к министру юстиции и директору КНИИСЭ с требованием немедленно устранить нарушения с присвоением грифа секретности заключениям военных экспертиз и снять эти грифы, как требует закон. Но ответа так пока и не получил.

По логике руководства КНИИСЭ, СБУ и Минюста министр обороны РФ Шойгу, которому СБУ недавно сообщило о подозрении в развязывании войны против Украины, сможет теперь сам составлять и засекречивать документы в этом уголовном деле. А по вопросам рассекречивания этих документов мы должны обращаться к [президенту РФ] Владимиру Путину, как начальнику Шойгу.

То есть любой адвокат и подозреваемый так же, как и эксперты КНИИСЭ, сможет самостоятельно составлять секретные документы, в том числе ходатайства, и присваивать гриф секретности им. Но это же бред полный, к которому привело полное отсутствие контроля над режимом секретности в стране.

Кстати, все комиссии экспертов по данным военным экспертизам возглавлял директор КНИИСЭ Александр Рувин, который отвечает за обеспечение законности при проведении экспертиз экспертами этого учреждения.

Но ему закон не писан и Государственное бюро расследований гарантировало ему безнаказанность. В частности, уже практически год следователи ГБР открыто отказываются, несмотря на решения суда, проводить следственные действия в уголовном деле в отношении Рувина по факту получения им удостоверения участника боевых действий на основании поддельного документа и получения на этом основании этого финансовых доплат и льгот.

За год следствия выполнено всего лишь три допроса свидетелей, которые по своему содержанию не выдерживают никакой критики.

Как после этого можно доверять экспертизам КНИИСЭ, если директор института на крючке у ГБР и выполняет все их “хотелки”.

Про какие успехи в войне против России мы можем говорить, когда у нас такой бардак с охраной секретности

Идет война, а у нас во главе ведущего экспертного учреждения страны находится человек, который на основании поддельного документа получил статус участника боевых действий.

Вспомним, что прокуроры все обвинения в халатности генерал-майору Виктору Назарову обосновали двумя военными экспертизами КНИИСЭ о том, что якобы Назаров имел все возможности для предотвращения гибели десантников в Луганском аэропорту. Решением Верховного Суда эти заключения признаны необоснованными и Назаров полностью оправдан. Как можно после этого доверять военным экспертизам КНИИСЭ?

Мало того, Рувин и его эксперты изложили, как минимум в пяти экспертизах с грифом “ДСК” содержание секретных документов с грифом “Секретно” и “Совершенно секретно”, в том числе и сведения содержащие гостайну.

Но СБУ, Минюст и Генеральный штаб ВС Украины устроили шоу с пересылкой друг другу этих экспертиз, не желая делать заключения госэкспертов по вопросам тайн.

В свою очередь следователи СБУ, без этого заключения, несмотря на решение суда, отказываются регистрировать уголовное производство по факту разглашения гостайны Рувиным и экспертами.

Вот такой замкнутый круг и это все длится уже полгода.

Про какие успехи в войне против России мы можем говорить, когда у нас такой бардак с охраной секретности.

Все, кто сражается на стороне “ЛНР” и “ДНР”, – это предатели родины, а не террористы

Что касается споров сейчас насчет проведения военного парада на День Независимости. Я считаю, что парад нужен, но не сейчас. Это должен быть парад Победы в связи освобождением наших территорий на востоке страны или Крыма.

Сейчас мы можем провести красивый парад, как и в кровавом августе 2014 года, но разве от этого укрепится наша оборона и государство лучше обеспечит своих защитников? Вот если бы все войска и техника с парада сразу пошли бы на фронт, как в ноябре 1941 года в Москве, вот это было бы правильно.

Вспомним, что министр обороны Валерий Гелетей обещал всем нам летом 2014 года провести парад в освобожденном Севастополе. Но увы…

За семь лет войны это пятый уже парад. Мы не освобождаем нашу землю, которую топчет враг, но зато проводим парады.

Кстати, у меня возникает вопрос, почему наши правоохранители за одно и то же участие в деятельности “ЛНР” и “ДНР” привлекают лиц за разные преступления?

Например, украинскую судью, которая стала работать в суде “ЛНР”, привлекают к ответственности за измену родине, а гражданина Украины, который принимал участие в боевых действиях на стороне “ЛНР” против наших войск, обвиняют в терроризме.

За рубежом не понимают – у нас война с 2014 года идет и Россией, оккупирована часть территории Украины, или у нас идет внутренняя борьба с терроризмом. Все, кто сражается на стороне “ЛНР” и “ДНР”, – это предатели родины, а не террористы. Пора вещи называть своими именами.

Украинские прокуроры наладили канал передачи секретных данных об обороноспособности нашей страны в РФ

Но вернемся к бардаку в режиме секретности. Украинские прокуроры наладили канал передачи секретных данных об обороноспособности нашей страны в РФ.

Они додумались в подозрении [беглому экс-президенту Украины] Виктору Януковичу в измене родине, которое направили ему почтой по месту жительства в российский Ростов, выписать содержание четырех секретных директив Генерального штаба ВС Украины и более 10 директив ГШ с грифом “ДСК”.

И вы после этого будете верить в случайности таких нарушений секретности и в отсутствие российской агентуры в наших правоохранительных органах? Именно через такие уголовные дела осуществляется сбор и передача развединформации в интересах РФ. Доказательства налицо.

Кстати, у меня вопрос – Януковича лишили президентства, а лишили ли его допуска к гостайне? Об этом почему-то все молчат. Видимо, поэтому прокуроры и направили ему в Россию документ с информацией ограниченного доступа.

Фактически во всех военных экспертизах, которые проведены экспертами КНИИСЭ на основании исследований секретных документов уголовных дел, и заключениях, по которым они засекретили, принимали также участие специалисты из других государственных органов, которым бывший заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос своими приказами дал доступ к секретным материалам.

Но дело в том, что наличие формы допуска у этих специалистов к гостайне никто из прокуроров не проверил. В частности, при откомандировании специалиста для проведения секретных экспертиз в прокуратуру, ему по месту службы выдается специальная справка формы 14, которая подтверждает наличие у него соответствующей у него формы допуска к гостайне, и в которой в режимно-секретном органе прокуратуры ставятся отметки об ознакомлении его с секретными документами.

Видимо, только в нашей стране можно разглашать гостайну и передавать закрытую информацию об обороне Украины стране-агрессору безнаказанно

Так вот, установлены многочисленные факты, когда прокуроры без такой проверки наличия допуска к гостайне ознакомили этих специалистов с секретными документами уголовных дел в прокуратуре.

Мало того, один из специалистов руководством Министерства обороны Украины во время проведения такой военной экспертизы в прокуратуре был лишен допуска к гостайне за нарушение режима секретности. Однако, несмотря на это, прокуроры не лишили этого горе-специалиста доступа к секретным документам и дали ему возможность составить и подписать экспертное заключение с секретной информацией.

Офис генерального прокурора официально ознакомлен с данной информацией, однако никто из прокуроров, виновных в нарушении режима секретности, не лишен допуска к гостайне, не уволен с должности и не привлечен к ответственности.

Видимо, только в нашей стране можно разглашать гостайну и передавать закрытую информацию об обороне Украины стране-агрессору безнаказанно.

Идет восьмой год война, а в нашем тылу в интересах РФ такое творится…

Стоить вспомнить историю о том, когда российский царь Николай ІІ, которому контрразведка российского Генштаба сообщила о связях его брата с немецкой разведкой, принял мгновенное решение о наказании родственника. Безопасность страны превыше всего.

Я теперь понимаю, почему США не передают нам свои секретные технологии для производства оружия и свои новейшие образцы вооружения. При таком режиме секретности это все сразу имеет все шансы оказаться в России.

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