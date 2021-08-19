Газпром повысил прогноз по средней цене поставок газа в Европу

Газпром обновил прогноз на 2021 год по средней цене поставок газа в Европу на 30% – до 269,6 доллара за тысячу кубометров.

«Газпром» обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. Новый прогноз на 30% выше – 269,6 долларов за 1 тыс. кубометров», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

Весной зампред правления «Газпрома», глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщала, что средняя экспортная цена газа компании в Европе в 2021 году ожидается в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг снизилась почти на 4% на сообщении Газпрома о возможных поставках голубого топлива по «Северному потоку – 2» в 2021 году.