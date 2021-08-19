 

Газпром повысил прогноз по средней цене поставок газа в Европу

19.08.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газпром обновил прогноз на 2021 год по средней цене поставок газа в Европу на 30% – до 269,6 доллара за тысячу кубометров.

«Газпром» обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. Новый прогноз на 30% выше – 269,6 долларов за 1 тыс. кубометров», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

Весной зампред правления «Газпрома», глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщала, что средняя экспортная цена газа компании в Европе в 2021 году ожидается в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг снизилась почти на 4% на сообщении Газпрома о возможных поставках голубого топлива по «Северному потоку – 2» в 2021 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Главный редактор одесского «Таймера» заявил о блокировке издания в России

03.06 / Мнения: Украина сдаёт оборонку иностранцам

25.05 / Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии

12.08 / Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера

06.10 / Байден пожалел, что назвал Трампа клоуном

06.01 / Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

02.01 / В Италии прошел «дождь» из мертвых птиц

04.04 / France info – французские аграрии вышли на тракторный протест против реформы ЕС в сельском хозяйстве

27.07 / Роскачество рассказало об опасности нарезанного хлеба

05.08 / Эксперты назвали основания для признания структур Навального экстремистскими организациями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика