 

«Автомобилисты России» поддержали идею изменить процедуру техосмотра

19.08.2021, 18:36, Новости дня
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Упрощение процедуры техосмотра действительно разумное решение, однако это не должно касаться частных автовладельцев, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин, комментируя соответствующее предложение МВД.

В Министерстве внутренних дел предложили ряд изменений по упрощению техосмотра. Ведомство считает, что можно отказаться от проверок стеклоомывателей, уровня шума, замера загрязняющих веществ в выхлопе, наличия аптечки, огнетушителя, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач.

«Есть жизненно важные вещи, которые надо обязательно поправлять, устранять, если что-то неисправно, а есть то, без чего, что называется, водитель спокойно может ездить. То есть то, что не указывает на техническую неисправность автомобиля. А есть еще и вещи, которые к техосмотру вообще отношение не имеют, например, наличие аптечки или огнетушителя. Это те вещи, которые желательно, чтобы были у водителя, но к исправности автомобиля они не имеют отношения», – говорит Похмелкин.

Он подчеркивает, что упрощение процедуры техосмотра действительно разумное решение, однако, по его мнению, это все-таки не должно касаться частных автовладельцев. Для пользователей личным авто обязательное ТО вообще не нужно. То есть автомобилист должен нести персональную ответственность за исправность состояния своей машины, а каким образом он это обеспечит, через обязательное техобслуживание у официального или неофициального дилера или через операторов, это его дело.

«Все остальное должно регулироваться в отношении трех категорий транспортных средств: осуществляющие перевозку пассажиров, грузов и международные перевозки. Все эти три категории ТС должны подвергаться обязательному техосмотру, возможно даже упрощенному. То, что действительно значимо и важно уже должны определить технические специалисты. Для меня очевидно, что не нужно проверять аптечку, огнетушитель», – считает эксперт.

Кроме того, собеседник отмечает, что трещина на лобовом стекле, на его взгляд, тоже не является основанием для отказа эксплуатации транспортного средства, поскольку известно немало случаев, когда граждане ездят с таким стеклом в течение целого года, от техосмотра до техосмотра, и ничего не происходит. На исправность машины это точно также не влияет.

«Есть важнейшие агрегаты: двигатель, тормозная система, рулевое управление – здесь, безусловно, все должно быть в порядке. А есть то, что желательно поправлять, исправлять и ремонтировать, но в общем это напрямую на безопасность езды не влияет», – заключил Похмелкин.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что МВД направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.



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