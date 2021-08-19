«Автомобилисты России» поддержали идею изменить процедуру техосмотра

Упрощение процедуры техосмотра действительно разумное решение, однако это не должно касаться частных автовладельцев, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин, комментируя соответствующее предложение МВД.

В Министерстве внутренних дел предложили ряд изменений по упрощению техосмотра. Ведомство считает, что можно отказаться от проверок стеклоомывателей, уровня шума, замера загрязняющих веществ в выхлопе, наличия аптечки, огнетушителя, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач.

«Есть жизненно важные вещи, которые надо обязательно поправлять, устранять, если что-то неисправно, а есть то, без чего, что называется, водитель спокойно может ездить. То есть то, что не указывает на техническую неисправность автомобиля. А есть еще и вещи, которые к техосмотру вообще отношение не имеют, например, наличие аптечки или огнетушителя. Это те вещи, которые желательно, чтобы были у водителя, но к исправности автомобиля они не имеют отношения», – говорит Похмелкин.

Он подчеркивает, что упрощение процедуры техосмотра действительно разумное решение, однако, по его мнению, это все-таки не должно касаться частных автовладельцев. Для пользователей личным авто обязательное ТО вообще не нужно. То есть автомобилист должен нести персональную ответственность за исправность состояния своей машины, а каким образом он это обеспечит, через обязательное техобслуживание у официального или неофициального дилера или через операторов, это его дело.

«Все остальное должно регулироваться в отношении трех категорий транспортных средств: осуществляющие перевозку пассажиров, грузов и международные перевозки. Все эти три категории ТС должны подвергаться обязательному техосмотру, возможно даже упрощенному. То, что действительно значимо и важно уже должны определить технические специалисты. Для меня очевидно, что не нужно проверять аптечку, огнетушитель», – считает эксперт.

Кроме того, собеседник отмечает, что трещина на лобовом стекле, на его взгляд, тоже не является основанием для отказа эксплуатации транспортного средства, поскольку известно немало случаев, когда граждане ездят с таким стеклом в течение целого года, от техосмотра до техосмотра, и ничего не происходит. На исправность машины это точно также не влияет.

«Есть важнейшие агрегаты: двигатель, тормозная система, рулевое управление – здесь, безусловно, все должно быть в порядке. А есть то, что желательно поправлять, исправлять и ремонтировать, но в общем это напрямую на безопасность езды не влияет», – заключил Похмелкин.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что МВД направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.