 

В МИД назвали условие исключения талибов из списка террористов

19.08.2021, 18:36, Новости дня
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Исключение «Талибана» (запрещено в России) из списка террористов будет зависеть от их конкретных действий и шагов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а (вытекает) из практики, об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров… Все будет мериться исходя из реальных действий… Мы фиксируем, безусловно, заявления, которые они делают… о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности, эти заявления по ведению внутреннего политического диалога, называются талибами конкретные факторы, конкретные лица», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



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