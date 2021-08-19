 

Зеленский попросит Байдена вмешаться в ситуацию с “Северным потоком – 2”

19.08.2021, 18:12, Новости дня
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Глава государства отметил, что “не очень верит” в то, что все обязательства соглашения США и Германии по “Северному потоку – 2” будут выполнены.

Журналисты уточнили у Зеленского, считает ли он соглашение между Вашингтоном и Берлином предательством. В ответ президент Украины пожал плечами и улыбнулся.

Зеленский заявил, что “не доволен этой договоренностью”, если можно ее так назвать, и “форматом, в котором она была достигнута”.

17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ходе их встречи в Белом доме 31 августа.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщал, что “Северный поток – 2” готов на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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