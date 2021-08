Польская спортсменка выставила на аукцион медаль с Олимпиады, чтобы помочь больному ребенку

О начале аукциона Андрейчик сообщила 11 августа в своем Facebook. Стартовую цену за медаль она установила в размере 200 тыс. злотых (1,4 млн грн). Предложения о торгах она решила принимать прямо под постом.

Всего мальчику на лечение нужно было 1,5 млн злотых (10,2 млн гр), но половину этой суммы семья уже собрала. Поэтому спортсменка заявила. что нацелена на сумму в 700 тыс. злотых (476 тыс. грн).

Меньше чем через неделю, 16 августа, Андрейчик сообщила, что аукцион закончен. Медаль решила выкупить сеть польских магазинов Żabka Polska.

“Вместе с пожертвованием Żabka мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (3,4 млн грн. – “ГОРДОН”)”, – написала она в Instagram.

В то же время представители сети магазинов в Twitter сообщили, что они были тронуты красивым и благородным жестом спортсменки, поэтому и решили поддержать сбор средств. Более того, компания решила не забирать медаль у Андрейчик.

Контекст:

Андрейчик – польская метательница копья. Она уже участвовала в Летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, но тогда заняла четвертое место. На нынешней Олимпиаде ей удалось получить серебряную медаль в метании копья с результатом 64.61 м.

