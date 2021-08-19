 

64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Среди противников присоединения к ЕС лишь четверть за сближение с РФ – социологи

19.08.2021, 14:44, Новости дня
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27% опрошенных против присоединения к ЕС.

Еще 9% респондентов затруднились с ответом либо отказались озвучить свою позицию.

“Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине является европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления”, – говорится в сообщении.

Больше всего вступление в ЕС поддерживают украинцы из возрастной группы 16–24 года – 75%. При этом и в старших категориях не менее половины респондентов выступают за движение Украины в западном направлении.

“Устойчивой альтернативой европейской интеграции является не столько пророссийский вектор, как запрос на равноудаленность от Запада и России – такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие – за самостоятельное развитие”, – отмечают социологи.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.

Контекст:

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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