 

СБУ сообщила о разоблачении сотрудников ФСБ России, которые хотели завербовать украинского офицера

19.08.2021, 14:44, Новости дня
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“Российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции”, – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что россияне хотели завербовать офицера через давление на его отца, который по личным делам ездил в РФ и был задержан ФСБ.

“Но, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора. Установлены кадровые офицеры ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев”, – сообщили в СБУ.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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