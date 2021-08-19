На «Армии-2021» решили показать способного принять облик любого человека андроида

В рамках форума «Армия» впервые пройдет фестиваль робототехники, во время которого будет показан андроид Robo-C, сообщили в оргкомитете выставки.

«Впервые в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» и года науки и технологий в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия». Среди экспонатов выставки – человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле», – приводит сообщение РИА «Новости».

Также сообщается, что во время фестиваля будут показаны лучшие передовые разработки ученых со всей страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии.

Среди участников ведущие вузы России, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, Химический факультет и VR центр МГУ им. Ломоносова, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ «Военмех». Также свои разработки покажут международные научные лаборатории и технопарки.

«Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.

Ранее глава Генштаба пообещал показать на «Армии-2021» разработки в области ИИ.