“Путин – х…ло”. В сети появились видео, как украинские военные после репетиции парада ко Дню Независимости спели песню о президенте РФ

“Несмотря на то, что видел в сети уже три таких видео, некоторые считают, что это монтаж пения харьковских ультрас. Хотя я больше доверяю очевидцам, которые видели и слышали и уверяют, что видео реальное. В том числе здесь в комментах”, – написал журналист.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/videos/682831416006688/

Также видео опубликовал в Facebook пользователь Андрій Андрійович.

https://www.facebook.com/zhutkij.lyudoed/videos/826143048034257/

Соосновательница объединения “Смарт освіта” и “Батьківський контроль” Иванна Коберник заявила, что песню исполнили военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

“Спецназ ДШВ, который шагает колонной по Крещатику и скандирует “Путинх – х…йло” – это, надо признать, впечатляет”, – написала она в Facebook, а позже добавила к посту видео.

https://www.facebook.com/ivanna.kobernik/posts/4638756812804124

Некоторые комментаторы предположили, что в видео мог быть использован звук из другого ролика.

“Звук из другого видео… Это же заметно, что звуки со стадиона”, – написал пользователь Борис Иглавый.

Скриншот: Андрій Андрійович / Facebook

“Звук смонтировали под данное видео. В оригинале звук взят у ультрас во время парада в Харькове”, – написала Светлана Манчуленко.

Скриншот: Андрій Андрійович / Facebook

Депутат Киевсовета от “Европейской солидарности” Александр Погребиський написал в комментариях под постом Сидоренко, что видео настоящее.

“Это “коробка” ДШВ, и они вчера реально это пели! Общаюсь с участниками лично!” – написал политик.

Скришот: Сергій Сидоренко / Facebook

Издание “Бабель” сообщило в Telegram, что видео не фейковое и военные действительно пели песню о Путине, но после окончания официальной части репетиции парада.

Контекст:

Впервые песню со словами “Путин – х…йло” в центре Харькова спели украинские болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс.

В июле 2016 году накануне матча между сборными Англии и России английские болельщики спели российским фанатам ставшую широко известной песню харьковских ультрас, оскорбляющую президента РФ.

Во время матча Украина – Германия на Евро 2016 песня “Путин – х…йло” прозвучала в эфире российского федерального канала.

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