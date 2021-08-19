Космонавты решили снять с модуля «Наука» антенну системы стыковки

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в ходе предстоящих в сентябре выходов в открытый космос снимут с нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» антенну системы сближения и стыковки «Курс», следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Наземный специалист в ходе сеанса связи сообщил российским космонавтам, что американскую сторону запросили о специальном мешке CTB (Cargo Transfer Bag), передает РИА «Новости». Он пояснил, что в него Дубров с Новицким в ходе предстоящего выхода должны будут убрать демонтированную аппаратуру системы сближения и стыковки «Курс», и посоветовал не отказываться от американской экипировки. Космонавты ответили, что обязательно возьмут его.

Ранее сообщалось, что Новицкий и Дубров возьмут с собой для работы за бортом станции три американских инструмента – специальные плоскогубцы для резинок на разъемах, зажимы Wise Grips для облегчения стыковки и расстыковки кабелей, а также баллоны с сжатым азотом для очистки контактных полей.

Ранее стали известны подробности спасения модуля «Наука» после выведения на орбиту.