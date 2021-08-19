Президент Армении назначил нового главу МИД

Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян указом президента Армена Саркисяна назначен главой МИД республики, информирует пресс-служба президентского аппарата.

Пресс-служба сообщила, что, «принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Арарата Мирзояна министром иностранных дел», передает ТАСС.

Мирзоян родился в 1979 году, является кандидатом исторических наук. С октября 2012 года по февраль 2013 года преподавал в Ереванском государственном университете. По его словам, был уволен из университета за критику помощника ректора Геворка Мелконяна и участие в студенческих забастовках. В 2014-2017 годах – эксперт по политическим партиям и стратегическому планированию Нидерландского института многопартийной демократии (NIMD). В апреле 2018 года поддержал акции протеста против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна.

В 2018-2019 годах был первым вице-премьером Армении, с января 2019 года – председателем национального собрания Армении.

10 ноября 2020 года Мирзоян был избит около здания национального собрания Армении гражданами, протестовавшими против заключения соглашения с Азербайджаном