 

19 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

19.08.2021, 8:26, Новости дня
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В своем послании по случаю провозглашения Всемирного дня гуманитарной помощи Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что этот день “призван напомнить о живущих в нужде людях и о необходимости обеспечить, чтобы они получали помощь, которой заслуживают”. Первый Всемирный день гуманитарной помощи, отмеченный в 2009 году, был посвящен памяти людей, погибших при спасении других.

Сегодня также отмечают Всемирный день фотографии. Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара. Была выбрана дата 19 августа потому, что в этот день в 1839 году представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Автором метода был Луи Жак Манде Дагеру, а его изобретение стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии.

В католической традиции сегодня именины у Людвига и Льва. В православной – сегодня именины не празднуют, поскольку 19 августа отмечается один из 12 самых важных церковных праздников – Преображения Господне (в народе – Яблочный спас). Согласно евангелиям, это явление божественного величия и славы Иисуса перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе. В храмах в этот день полагалось освящать яблоки и другие фрукты. По традиции часть собранного раздавалась бедным людям, особенно старикам.

Согласно народным приметам:

Если листья на деревьях пожелтели на Яблочный Спас, значит, в скором времени сильно похолодает.
Какая погоду будет на Преображение, таким будет и январь.
Каков Яблочный Спас, таков и Покров (14 октября).
На Яблочный Спас сухой день – к сухой осени, дождливый – к сырой, а ясный – к суровой зиме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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