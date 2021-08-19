 

В Закарпатской области потерялись четверо детей, которые пошли в лес по ягоды и грибы

19.08.2021, 8:26, Новости дня
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“18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи села Порошково Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились четверо детей ромской национальности (2007 – 2014 года рождения)”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 8.00 19 августа поиски детей продолжаются. К поисковым работам привлечены 73 человека и восемь единиц техники, а также две собаки. Детей ищут сотрудники ГСЧС, полиции, местные жители и сотрудники лесхоза.

Министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook отметил, что жизнь детей может быть под угрозой, так как ночью температура опускалась до +9 ºC. По его словам, разыскивают шестилетнего Николая, пятилетнюю Людмилу, семилетнюю Марию и восьмилетнюю Даниэлу.

“Николай – черноволосый, худощавий. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила – блондинка, худощавая. Одета в синее платье и сапоги. Маша – блондинка, худощавая. Одета в спортивку и сапоги. Даниела – светловолосая, худощавая. Одетая в черное платье и сапоги. Все, кому что-либо известно о судьбе четырех детей, срочно звоните 101 или 102!” – написал министр.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4186099221438182


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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