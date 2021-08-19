 

В Житомире избили издателя одной из газет: открыто уголовное производство

19.08.2021, 8:26, Новости дня
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“Во время допроса главный редактор рассказал об обстоятельствах инцидента. Он также указал, что не связывает происшествие со своей журналисткой деятельностью”, – говорится в сообщении. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, и отметила, что при получении новых данных о событии возможна переквалификация.

Житомирская газета “20 минут Житомир” сообщила, что нападению подвергся ее директор Александр Васильковский. Главным редактором его газета не называет, но отмечает, что у него есть журналистское удостоверение, и подчеркивает, что пострадавший “связывает нападение и жестокое избиение именно с собственной журналистской деятельностью”.

Как рассказал Васильковский, к нему подошла группа лиц в возрасте от 20 до 30 лет. Они сначала начали разговор, провоцируя конфликт, а потом неожиданно начали его бить – сбили с ног, били по голове, по корпусу и ногам, потом Васильковский потерял сознание.

“Спасло жизнь, наверное, то, что занимался когда-то спортом”, – прокомментировал он инцидент.

Фото: zt.20minut.ua

Издание отмечает, что постоянно проводит журналистские расследования, по некоторым материалами были открыты уголовные производства, и Васильковскому неоднократно угрожали. Кроме того, в 2017 году был избит журналист газеты Руслан Мороз.

Но как пишет Национальный союз журналистов Украины, нападение на Мороза было совершено “чисто из хулиганских побуждений”. “У него забрали аппаратуру и избили. Суд завершился, нападавшим присудили, кажется, по пять лет. Говорили, что это нападение связано с материалами, которые писал Руслан. Но те пацаны, которые его избили, газет и близко не читают. Союз компенсировал ему часть средств на лечение”, рассказал зампредседателя Житомирской областной организации НСЖУ Николай Рой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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