Independent – Белый дом признал, что США оставили талибам «изрядное количество» военной техники

Главный советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что американская армия потеряла в Афганистане значительную часть многомиллиардной военной техники, включая вертолёты «Чёрный ястреб», беспилотники и внедорожники. При этом чиновник признался, что не обладает данными о точном количестве оружия, которым завладели боевики «Талибана»*, передаёт The Independent.



Главный советник президента Джо Байдена по вопросам безопасности признал, что американская армия потеряла в Афганистане значительную часть военной техники. Стоимость этого оружия, которое изначально было подарено правительственным войскам, оценивается в миллиарды долларов, пишет The Independent.

«Очевидно, что у нас нет полной картины того, куда пропал каждый элемент военного имущества, — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме. — Но определенно, изрядное количество попало в руки «Талибана», и, разумеется, мы сомневаемся, что они с готовностью передадут его нам в аэропорту».

Афганская армия «испарилась» после масштабного наступления талибов по всей стране в последние дни на фоне вывода из страны американских вооружённых сил. Она оставила боевикам вертолёты «Чёрный ястреб», беспилотники, внедорожники хамви и бронированные машины с усиленной противоминной защитой, отмечает издание.

«Я думаю, что это очень хороший пример трудного выбора, с которым сталкивается президент, — предположил Салливан. — Эти «Чёрные ястребы» не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы они получили возможность защитить себя, по особому запросу президента Ашрафа Гани, который приходил в Овальный кабинет и просил, среди прочего, о дополнительных воздушных средствах».

На прошлой неделе талибы захватили военное оборудование США на миллиарды долларов в аэропорту Кундуз. Президент Гани бежал из страны в воскресенье, когда исламисты взяли под контроль Кабул, напоминает The Independent.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.