 

Independent – Белый дом признал, что США оставили талибам «изрядное количество» военной техники

19.08.2021, 8:20, Новости дня
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Главный советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что американская армия потеряла в Афганистане значительную часть многомиллиардной военной техники, включая вертолёты «Чёрный ястреб», беспилотники и внедорожники. При этом чиновник признался, что не обладает данными о точном количестве оружия, которым завладели боевики «Талибана»*, передаёт The Independent.


Reuters

Главный советник президента Джо Байдена по вопросам безопасности признал, что американская армия потеряла в Афганистане значительную часть военной техники. Стоимость этого оружия, которое изначально было подарено правительственным войскам, оценивается в миллиарды долларов, пишет The Independent.

«Очевидно, что у нас нет полной картины того, куда пропал каждый элемент военного имущества сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме.  Но определенно, изрядное количество попало в руки «Талибана», и, разумеется, мы сомневаемся, что они с готовностью передадут его нам в аэропорту».

Афганская армия «испарилась» после масштабного наступления талибов по всей стране в последние дни на фоне вывода из страны американских вооружённых сил. Она оставила боевикам вертолёты «Чёрный ястреб», беспилотники, внедорожники хамви и бронированные машины с усиленной противоминной защитой, отмечает издание.

The #Taliban not only seized appr. a hundred US humvees and (MaxxPro) MRAPs at Kunduz airport, but also several US ScanEagle drones.
Billions of US tax payer $ going to Islamist extremists, thanks to the administration’s hasty withdrawal without a peace deal or follow up mission. pic.twitter.com/Fb5MTpdLKK

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 12, 2021

«Я думаю, что это очень хороший пример трудного выбора, с которым сталкивается президент,  предположил Салливан.  Эти «Чёрные ястребы» не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы они получили возможность защитить себя, по особому запросу президента Ашрафа Гани, который приходил в Овальный кабинет и просил, среди прочего, о дополнительных воздушных средствах».

На прошлой неделе талибы захватили военное оборудование США на миллиарды долларов в аэропорту Кундуз. Президент Гани бежал из страны в воскресенье, когда исламисты взяли под  контроль Кабул, напоминает The Independent.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 



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