 

ABC News – в США рекордное число заражений среди детей, но споры о ношении масок не утихают

19.08.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США сейчас зафиксировано самое высокое с начала пандемии число госпитализаций среди граждан младше 49 лет и рекордное число заражений среди детей, передаёт ABC News. Тем не менее с наступлением нового учебного года и возвращением учащихся в школы некоторые всё равно упорно выступают против обязательного ношения масок.

Согласно недавно опубликованным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний относительно пациентов с COVID-19 в нашей стране, коронавирус сейчас преобладает среди пациентов младше 49 лет. Также зафиксировано самое высокое с начала пандемии число заражений среди детей. С репортажем из Далласа корреспондент ABC Маркус Мур. 

 

Этим вечером COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всей стране. Число госпитализаций среди людей младше 49 лет находится на самой высокой отметке за весь период пандемии. В Алабаме, Флориде, Джорджии, Миссиссипи и Техасе отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 90%. 

 

ДЖОРДЖ УИЛЬЯМС, врач больницы имени Линдона Джонсона в Техасе: Наши медсёстры и врачи работают на износ, пытаясь помочь всем пациентам с COVID-19, которые сейчас размещены по всей больнице и отделениям интенсивной терапии. 

 

Всё больше опасений также вызывает число заражений среди детей — самое высокое за всю пандемию. Только за прошлую неделю была зарегистрирована 121 тысяча новых случаев. 

 

Этот график Центров по контролю и профилактике заболеваний демонстрирует всплеск числа госпитализаций среди детей с COVID-19 — с 4 июля этот показатель вырос более чем на 400 процентов. 

 

Тем временем сегодня учащиеся возвращаются в школы, и споры о необходимости ношения масок продолжаются. Спустя день после того как Верховный суд Техаса поддержал запрет губернатора (Грега. — ИноТВ) Эббота, блокирующий введение требования обязательно носить маски в двух округах штата, руководитель даласского независимого школьного округа Майкл Инохоса не намерен с этим мириться.

 

МАЙКЛ ИНОХОСА, руководитель даллаского независимого школьного округа: Мы будем просить людей следовать нашим правилам, будем выдавать им маски, дадим им какое-то время. И если они не будут соблюдать требования, мы попросим их уйти. Если они откажутся, мы найдём для них место — но место это будет отдельно от всех остальных. 

 

МАЙКЛ МУР, корреспондент ABC News: Дэвид, сегодня  Pfizer и BioNTech передали FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. — ИноТВ) предварительные данные исследований, которые показывают, что третья прививка их вакциной, похоже, помогает сформировать куда более сильный иммунитет по сравнению с только двумя прививками. Но пока разрешение у FDA они не запрашивали. Дэвид?

 

Последим зза тем, как ситуация будет развиваться в предстоящие месяцы. Спасибо, Маркус.

 

Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Москва оценила резкое увеличение военных расходов Швеции

10.02 / Эксперт: Волков скопировал идею акции с фонариками с акций в честь Дня Победы

18.08 / Группу нелегальных лесорубов задержали в Иркутской области

22.02 / Французская молодёжь не оценила попыток Макрона достучаться до неё через интернет-челлендж

31.01 / Пресс‑секретаря Навального задержали в спецприемнике по делу о нарушении карантина

14.05 / Дело о госизмене Медведчука и реакция Путина. 14 мая в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

02.10 / Подросток сбежал из суда после оглашения приговора в Красноярске

25.01 / Россию исключили из обсуждения лунной программы

14.10 / Россияне сказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья

24.10 / Белый дом на Хэллоуин откроют для “призраков, фей, супергероев и крошечных гоблинов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика