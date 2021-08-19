В МВД задумались об упрощении процедуры техосмотра

МВД предложило упростить процедуру техосмотра, отказавшись от некоторых обязательных проверок, свидетельствует протокол совещания в Минэкономразвития.

Как сообщает «Коммерсант», ведомство, в частности, предложило отказаться от: проверки коррозии элементов тормозной системы; наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла; проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя; замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе; проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста; а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

В министерстве полагают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, поскольку это позволит им отказаться от части диагностического оборудования. Инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом», но конкретного документа пока нет.

Ранее МВД внесло предложение об отмене обязательного техосмотра.