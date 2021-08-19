Спасатели нашли тела сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

Сотрудники МЧС нашли тела двух сорвавшихся во вторник с Ключевского вулкана на Камчатке туристов, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 метров, второе – на высоте 3560 метров», – приводит текст сообщения ТАСС.

В среду спасатели поднялись на высоту 2500 метров, где разбили лагерь для ночевки и прохождения акклиматизации во избежание горной болезни. С наступлением рассвета в четверг поисковая операция была продолжена. К поисково-спасательным работам привлекался 21 человек.

Напомним, во вторник двое туристов при спуске с ледника Ключевского вулкана на Камчатке оступились и сорвались с высоты около 4100 – 4200 метров. Одним из погибших оказался депутат из Красноярского края, который отправился на покрытый льдами вулкан в составе зарегистрированной группы из 12 туристов.

Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, он достигает в высоту порядка 4750 метров. Ранее в МГУ причислили Ключевскую сопку к одним из самых активных вулканов Евразии. В феврале 2021 года на нем произошел пробочный взрыв.