 

Украинский футболист Яремчук снова помог “Бенфике” одержать победу, на этот раз – в Лиге чемпионов

19.08.2021, 3:04, Новости дня
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Игра проходила в Лиссабоне, украинец вышел в стартовом составе “Бенфики”.

Уже на 10-й минуте Яремчук отдал голевой пас на партнера по команде Рафу Силву, и тот открыл счет.

На 42-й минуте в сутолоке возле ворот “ПСВ”, где находился и украинский футболист, мяч отлетел к игроку португальского клуба Юлиану Вайглю, и тот удвоил результат.

На 51-й минут дальним ударом забил игрок нидерландской команды Коди Гакпо, и это был последний результативный удар в поединке. Итоговый счет – 2:1 в пользу “Бенфики”.

Яремчука заменили на 71-й минуте.

Контекст:

Яремчук перешел в “Бенфику” из бельгийского “Гента” в конце июля.

По информации A Bola, “Бенфика” заплатила “Генту” €17 млн за 75% экономических прав на 25-летнего украинца.

10 августа Яремчук отличился результативным действием в дебютном матче в составе португальской “Бенфики” в Лиге чемпионов УЕФА. Его удар в концовке ответного поединка третьего раунда квалификации турнира привел к автоголу в ворота московского “Спартака”.

14 августа украинец дебютировал за “Бенфику” в чемпионате Португалии в матче против “Ароки”, забил сам и отдал голевую передачу.

Яремчук вызван в сборную Украины на матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года. Поединки состоятся в начале сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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