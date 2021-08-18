 

В Киеве водитель угрожал патрульным пистолетом, чтобы проехать на перекрытую улицу, его задержали – полиция

18.08.2021, 23:26, Новости дня
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В связи с перекрытием улиц мужчина сначала проигнорировал требования полицейских о запрете въезда, а потом на перекрестке улиц Большой Васильковской и Саксаганского снова наткнулся на перекрытие и “демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских”, говорится в сообщении. 

На следующем перекрестке его задержали и разоружили. 

Пресс-служба полиции Киева в Facebook сообщила, что нарушителем оказался уроженец Черновицкой области 2000 года рождения. На месте происшествия правоохранители изъяли травматический пистолет. 

“Водитель авто не смог проехать по улице в связи с перекрытием движения. Вместо этого достал пистолет и начал угрожать полицейским, которые регулировали дорожное движение. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы”, – говорится в сообщении. 

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4238233089565763

Контекст:

Движение в Киеве сегодня перекрывали и ограничивали из-за репетиции парада по случаю 30-летия независимости Украины. Как пишет “РБК-Украина”, в городе из-за этого образовались большие пробки. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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