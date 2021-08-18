Политика: В Казахстане ищут способы оправдать нацистских пособников

В Казахстане вновь призвали реабилитировать участников Туркестанского легиона, воевавшего против СССР в годы Великой Отечественной. Кто и как попадал в это подразделение вермахта, почему ставится под сомнение факт их пособничества нацизму и как на это стоило бы реагировать России?

В рамках проходящего на этой неделе форума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне» в Алма-Ате вновь прозвучала идея реабилитировать часть пособников нацистов – воевавших против СССР казахских солдат в составе так называемого Туркестанского легиона (был сформирован из числа советских тюркоязычных военнопленных по инициативе руководства Третьего рейха во время Второй мировой войны).

Как сообщает Sputnik, такое предложение озвучил глава президиума Совета генералов Казахстана Махмут Телегусов. По его словам, нужно разбирать каждый случай попадания в легион и отделить от сознательных пособников нацистов тех, кто вступил туда из-за обиды на советскую власть или стремления выжить.

Телегусов назвал историю Туркестанского легиона «внутренним делом» стран Средней Азии. «Политизировать то, что власовцы сдались, командующий сдался, бандеровцы… – это проблемы этих стран. Тот же самый Туркестанский легион – это проблема наша, среднеазиатских государств», – сообщил глава президиума Совета генералов Казахстана.

Вопрос по поводу Туркестанского легиона активно обсуждается в Казахстане в последние месяцы. Этой темой занимается госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий, но оценку действиям солдат из легиона может дать только суд. В Казахстане говорят, что в Туркестанском легионе служили в основном пленные, которые «были вынуждены» воевать против СССР на стороне фашистов.

Историк, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян напомнил, что в Туркестанский легион входили также узбеки, туркмены, киргизы, уйгуры, волжские татары, каракалпаки и даже один азербайджанский батальон.

По оценке историков, там был большой процент добровольцев. Информация об этом сохранилась в немецких архивах в городе Фрайбурге.

«Численность легиона – около 11 тысяч. Условно – дивизия. Она не могла вести масштабные боевые действия. Легион не был монолитен с точки зрения идеологии. Он создавался в рамках колониальной немецкой политики и прежде всего имел под собой некий пропагандистский характер. Нужно было подчеркивать потенциал рейхскомиссариата «Туркестан», который так и не был создан», – напомнил историк.

Легион участвовал в боевых действиях, но не на уровне кадровых немецких дивизий. «Все эти пресловутые восточные добровольцы, как их называли в Рейхе, были скорее предметом дополнительной головной боли немецкого командования, нежели успешной войсковой историей. Но все же они были преступниками и предателями», – отметил Гаспарян.

Доктор политических наук Бахыт Садыкова пишет в книге «История Туркестанского легиона в документах», что в советской историографии эта тема «освещалась односторонне». «Выдвигались огульные обвинения в адрес военнопленных, оказавшихся в легионе, а создание самого легиона приписывалось Мустафе Шокаю, эмигрировавшему в 1918 году за границу. При этом не приводились документальные подтверждения сотрудничества Мустафы Шокая с нацистами», – говорится в книге.

По ее словам, из 5,7 млн советских военнопленных на территории Германии одну треть – 1 млн 700 тыс. – составляли туркестанцы. Также есть сведения о том, что в годы войны было немало случаев нападений легионеров на немецких военнослужащих: «туркестанцы» убивали своих командиров – немецких офицеров, в бою выступали против фашистов. Они нередко сбегали и присоединялись к партизанам или возвращались в Красную армию.

Добавим, что закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» был принят в Казахстане в 1993 году. По нему реабилитировали осужденных, расстрелянных по приговорам судов и «троек». Также этим законом был реабилитирован Мустафа Шокай. В республике о нем сняты фильмы, установлен памятник.

Гаспарян уверен, что тема Великой Отечественной войны – это то, что по-настоящему связывает Россию и Казахстан, поэтому «подобного рода реабилитация способна нивелировать их отношение к подвигам своих собственных солдат и офицеров в годы войны». «Я считаю, что мы должны выработать четкую государственную позицию и следовать ей. РФ должна донести до бывших советских республик свое мнение о том, как будет относиться к подобного рода переписыванию истории и к каким последствиям это может привести. В том числе – экономическим», – убежден собеседник.

В то же время казахский политолог Марат Шибутов не согласен с тем, что тема Великой Отечественной войны – это единственное, что связывает обе страны. Он подчеркивает, что отношения между Казахстаном и Россией строятся на основе торгово-экономических, политических и военных связей.

«Строить отношения только на исторических событиях не очень правильно. Так можно вспомнить, что мы жили в Улус Джучи (Золотая Орда) и строить политику, исходя из этого. Вопрос реабилитации – сугубо исторический. Современные политики не имеют особого отношения к этой теме. Если идти спиной вперед, то можно упасть. Достаточно сомнительная позиция – рефлексировать на тему прошлого, потому что люди живут в настоящем», – считает Шибутов.

Эксперт заверил: идея реабилитации солдат Туркестанского легиона «никак не популярна в обществе Казахстана».

«Эта тема не близка широким массам, – отметил собеседник. – Телегусов скорее высказал свое личное мнение – и это предложение не имеет особого смысла». Таким образом, не идет речи о том, что Казахстан на государственном уровне поддерживает идеи реабилитации пособников нацизма. И все же некоторые тенденции заставляют задуматься.

«Мы все время пытаемся говорить о том, что победа в Великой Отечественной войне – это наша общая победа, всех народов бывшего СССР. Это действительно так. Но все же 70% воевавших – русские, и самые большие потери в этой войне понесли русские, – отметил специалист по региону, депутат Мосгордумы Андрей Медведев. – В то же время отдельные представители элит Казахстана все чаще говорят о том, что русские преступным образом втянули их в войну. Понимают ли они, что тем самым предают своих же дедов и плюют на могилы предков? Думаю, нет», – полагает депутат.

«Да, наша победа общая, вместе с нами против нацистов воевали разные народы. Но если они хотят предать эту победу, то ее следует забрать. Пусть это будет наша победа и победа тех казахов, для которых это по-прежнему ценно», – считает Медведев.

Теги:

Казахстан

,

Великая Отечественная война

,

фальсификация истории

,

коллаборационизм