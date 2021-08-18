Кабмин Украины расширил перечень медучреждений, привлеченных к пилотному проекту по проведению трансплантаций органов

“К 40 лицензированным медицинским учреждениям добавились еще девять больниц Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска. В июле Кабмин увеличил тарифы на пересадку органов – пока они полностью покрывают расходы больницы на проведение операций. Что является стимулом для медицинских учреждений приобщаться к пилотному проекту”, – сказал Радуцкий.

Он отметил, что расширение перечня больниц увеличивает доступность трансплантации для украинцев, так как операцию смогут провести в областном центре или населенном пункте, где проживает пациент.

“Требования к больницам, которые начнут проводить трансплантацию, – наличие не менее одного врача-трансплантолога, специального оборудования в зависимости от вида трансплантации (например, аппарат искусственной почки для пересадки этого органа) и договоренность с трансплант-координатором. В этих условиях учреждение сможет заключить договор с Минздравом и получать средства за проведенные операции”, – добавил нардеп.

По его словам, в этом году врачи в Украине установят рекорд по количеству проведенных операций по трансплантации органов.

“В 2019 году мы провели 78 операций по пересадке органов, в 2020 году – 129, за шесть месяцев этого года проведено 126 операций. Уже можно говорить, что по итогам года результат будет еще лучше. Дальнейшее развитие трансплантации зависит от многих факторов. Это и совершенствование регуляторной базы, и развитие инфраструктуры. Но по мнению специалистов, главное на сегодня – привлечение и обучение квалифицированных специалистов. Отрасли нужно заинтересовать опытных хирургов – качественные кадры сегодня играют ведущую роль в процессе развития трансплантологии”, – резюмировал Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/390759129240018

Контекст:

По данным Министерства здравоохранения Украины, за шесть месяцев 2021 года украинские медики выполнили 126 операций по трансплантации органов. За полгода было выполнено 93 пересадки почки, 22 пересадки печени, 11 пересадок сердца.

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система заработала 1 января 2021 года.

Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

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