 

Яма похвастался, что “подержался за олимпийское золото” и сфотографировался с Беленюком

18.08.2021, 18:56, Новости дня
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“Вплотную приблизился к чемпиону и подержался за олимпийское золото! Спасибо, Жан, за душевную беседу! Гордимся!..” – подписал снимок Яма.

“Вы оба – гордость Украины! Молодцы, хлопцы, побольше таких хлопцев. Успехов, мудрости, терпения и божьего благословения вам”, – пожелала в комментариях Яме и Беленюку valentina.9085.

“Супер, как классно, что твои земляки такие талантливые”, – написала olga_turovska08.

“Красавчик”, – прокомментировала фото polina_vagilevich, не уточник, кого именно из двух – Яму или Беленюка – имеет в виду.

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A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Контекст:

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта. Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

Жан Беленюк в августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”. Спортсмен – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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