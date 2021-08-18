В Японии, где пройдет Паралимпиада, зафиксировали рекордный суточный прирост больных COVID-19

Предыдущий рекорд в Японии был установлен, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 14 августа (20 490).

Издание пишет, что 18 августа рекордные показатели суточного прироста были зафиксированы в 27-и из 47-и префектур страны.

В частности, в Токио, где 24 августа начнутся летние Паралимпийские игры 2020 года, подтвердили в среду 5381 новый случай COVID-19. Это второй показатель за все время эпидемии.

В среднем за последнюю неделю в столице Японии ежесуточно подтверждают 4696 новых инфицирований.

По данным ВОЗ на 17 августа, в Японии с начала эпидемии подтвердили 1,16 млн случав коронавирусной инфекции, скончался 15 431 пациент с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Паралимпиада 2020 пройдет с 24-го августа по 5 сентября в Токио. Будет разыграно 540 комплектов наград, что на 12 больше, чем на Паралимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.

От Украины в соревнованиях будут участвовать 143 спортсмена, они будут бороться за медали в 15 видах спорта.

Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей.

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