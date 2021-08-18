«Аэрофлот» отменил рейсы между Бангкоком и Москвой

«Аэрофлот» решил отменить рейс из Москвы в Бангкок и рейсы Бангкок – Москва с 24 августа, сообщило Генеральное консульство РФ на острове Пхукет.

«Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва – Бангкок – Москва после 24 августа предварительно до конца октября», – цитирует сообщение консульства РИА «Новости».

Сейчас авиакомпания проводит только грузопассажирские рейсы в Бангкок, пассажирское сообщение пока полностью запрещено по условиям режима ЧП из-за пандемии. Режим действует с 26 марта 2020 года.

С отменой этих рейсов с 24 августа не будет прямого авиасообщения между Москвой и Бангкоком. При этом в Таиланд продолжат летать перевозчики Qatar Airlines, Emirates, KLM, проводящие рейсы в Москву из своих аэропортов регистрации.