 

«Аэрофлот» отменил рейсы между Бангкоком и Москвой

18.08.2021, 18:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Аэрофлот» решил отменить рейс из Москвы в Бангкок и рейсы Бангкок – Москва с 24 августа, сообщило Генеральное консульство РФ на острове Пхукет.

«Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва – Бангкок – Москва после 24 августа предварительно до конца октября», – цитирует сообщение консульства РИА «Новости».

Сейчас авиакомпания проводит только грузопассажирские рейсы в Бангкок, пассажирское сообщение пока полностью запрещено по условиям режима ЧП из-за пандемии. Режим действует с 26 марта 2020 года.

С отменой этих рейсов с 24 августа не будет прямого авиасообщения между Москвой и Бангкоком. При этом в Таиланд продолжат летать перевозчики Qatar Airlines, Emirates, KLM, проводящие рейсы в Москву из своих аэропортов регистрации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Будущим украинским госслужащим придётся сдать экзамен на знание языка

15.10 / В Кремле не подтвердили договоренности с США по ядерным арсеналам

05.12 / Додон надеется успеть до инаугурации Санду подписать закон о статусе русского языка в Молдове

01.07 / MDR – на фоне распространения дельта-штамма Германию критикуют за излишнюю строгость, а УЕФА — за полные стадионы

01.02 / “Лапочка”, “Сладкая”. Курникова показала годовалую дочь от Иглесиаса

08.05 / Макрон предложил англосаксонским странам снять запреты на экспорт и обмены в сфере вакцин

26.12 / Медик оценил закрытие границ с Британией из-за нового штамма COVID

15.09 / В Киевской области пенсионер открыл стрельбу с балкона. Один человек пострадал

20.07 / Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии – ВОЗ

05.02 / Аваков: Никакого мирного процесса на Донбассе уже нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика