 

Шмыгаль: Правительство увеличивает поддержку украинского экспорта

18.08.2021, 18:02, Новости дня
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство хочет усилить поддержку отечественных предприятий, которые осваивают иностранные рынки, а потому расширяет соответствующую программу.

“За второй квартал ВВП Украины вырос на 5,4%. Важную роль в восстановлении экономики сыграл рост украинского экспорта, который за полгода вырос на 31%, или на $7 млрд. Увеличение уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млн грн позволит расширить присутствие украинских товаров на зарубежных рынках”, – заявил Шмыгаль.

Уставный капитал ЭКА увеличат путем эмиссии 1,8 млн дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100% таких акций, отмечается на сайте Кабмина. 

“Это решение является ключевым в процессе докапитализации уставного капитала ЭКА до 2 млрд грн, который планируем завершить в сентябре этого года”, – сообщил замминистра экономики Украины Михаил Лев.

Предполагается, что капитал в 2 млрд гривен позволит агентству более эффективно выполнять задачи, определенные Законом Украины “Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта”.

Контекст:

26 мая Шмыгаль говорил, что экспорт украинской продукции за первые четыре месяца 2021 года вырос почти на 20%.

5 июня премьер-министр сообщил об увеличении экспорта за пять месяцев “на более чем 25%, или почти на $5 млрд”, и оценил происходящее как “экспортный бум”. Шмыгаль считает, что росту экспорта помогли благоприятная внешняя конъюнктура и расширение географии посредством поддержки украинского бизнеса.

В январе – мае 2021 года украинские экспортеры получили доступ к девяти новым рынкам сбыта, сообщали в Минэкономики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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