 

Таиланд разрешит въезд для привитых «Спутником-V» россиян

18.08.2021, 16:26, Новости дня
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Власти Таиланда откроют границы для граждан России, которые имеют сертификат о вакцинации «Спутником V», теперь россияне смогут посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда, информирует посольство РФ в Королевстве Таиланд.

«Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», – приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что власти не назвали точные сроки вступления в силу данного решения.

1 июля Остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.



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