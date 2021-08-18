Таиланд разрешит въезд для привитых «Спутником-V» россиян

Власти Таиланда откроют границы для граждан России, которые имеют сертификат о вакцинации «Спутником V», теперь россияне смогут посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда, информирует посольство РФ в Королевстве Таиланд.

«Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», – приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что власти не назвали точные сроки вступления в силу данного решения.

1 июля Остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.