 

Полиция обыскивает подразделение Киевской горадминистрации. Чиновники говорят о некорректности силовиков

18.08.2021, 16:16, Новости дня
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Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (повторное или по предварительному сговору группой лиц присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины.

Дело открыто в связи с нецелевым использованием средств, предусмотренных “на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в учебных заведениях, подчиненных районным государственным администрациям в Киеве и возможного присвоения их путем злоупотребления служебным положением”.

“Согласно материалам следствия, должностные лица департамента и КП […] на протяжении 2019-2020 годов вопреки требованиям бюджетного законодательства внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом города Киева, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в размере более 1 млн. грн. с целью их дальнейшего присвоения”, – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве объяснили, что в ходе обысков полиция намерена найти и изъять “первичные финансовые документы и другие вещественные доказательства”.

Департамент образования и науки КГГА подтвердил в Facebook, что у них обыски, и опубликовал комментарий директора департамента Елены Фиданян.

“Представители силовых структур накануне учебного года пытаются парализовать образовательную отрасль Киева”, – считает она.

В КГГА утверждают, что сотрудники департамента предоставляют всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием.

“Мы готовы вместе с правоохранительными органами максимально оперативно и открыто взаимодействовать для установления справедливости. Однако мы категорически против, когда представители силовых структур ведут себя некорректно, начинают превышать полномочия и забывают, что у всех без исключения граждан нашего государства есть права, которые защищает Конституция Украины”, – заявила Фиданян.

Она подчеркнула, что “многочисленные обыски образовательных структур накануне начала нового учебного года выглядят как акция, направленная на дестабилизацию работы образовательной отрасли Киева в частности, так и всего городского хозяйства”.

Чиновники отметили, что накануне обыски проходили в Печерском и Святошинском управлениях образования.

https://www.facebook.com/kyivosvita/posts/5932279313510504

Контекст:

16 августа очередные обыски проводились в департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева”. В мэрии заявили, что обыски направлены на формирование негативного имиджа столичной власти.

17 августа обыски в КГГА проводились по четырем уголовным производствам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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