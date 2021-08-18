 

В Луганской области женщина получила ранения во время обстрела

18.08.2021, 15:32, Новости дня
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В результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области женщина получила ранения, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.

«Ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу», – цитирует РИА «Новости» Гайдая.

По его словам, во вторник вечером со стороны неподконтрольного Киеву Золотого-5 были обстреляны позиции украинских военных из минометов и противотанковых гранатометов. 

Отмечается, что в результате обстрела жительница Золотого-4 «получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы».

Ранее специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса. 



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