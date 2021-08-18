В Луганской области женщина получила ранения во время обстрела

В результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области женщина получила ранения, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.

«Ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу», – цитирует РИА «Новости» Гайдая.

По его словам, во вторник вечером со стороны неподконтрольного Киеву Золотого-5 были обстреляны позиции украинских военных из минометов и противотанковых гранатометов.

Отмечается, что в результате обстрела жительница Золотого-4 «получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы».

Ранее специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса.