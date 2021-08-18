 

Самолет ВВС Казахстана эвакуировал из Афганистана 16 иностранцев

18.08.2021, 15:32, Новости дня
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Самолет ВВС Казахстана эвакуировал из Афганистана в Алма-Ату 42 пассажиров, в том числе 14 граждан Киргизии, одного россиянина и гражданина Литвы, сообщила пресс-служба минобороны республики.

В сообщении указывается, что в среду «военно-транспортный самолет С-295 ВВС Республики Казахстан благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана», передает РИА «Новости».

Таким образом, «в Казахстан прибыли 25 граждан Республики Казахстан, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства Казахстана».

Кроме того, этим бортом по просьбе киргизской стороны были эвакуированы 14 граждан Киргизии.

«В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один житель РФ и один житель Литвы, обратившиеся в посольство Республики Казахстан с просьбой о содействии», – сообщила пресс-служба.

Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать из захваченной террористами страны, зацепившись за шасси.



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