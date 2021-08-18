 

В Санкт-Петербурге изнасиловали четырехлетнего ребенка

18.08.2021, 14:39, Новости дня
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Малолетнего ребенка изнасиловали в Приморском районе Петербурга, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О совершенном преступлении в отношении четырехлетнего ребенка сообщил в полицию работающий на горячей линии «Ребенок в опасности» психолог, передает ФАН.

По его словам, неустановленное лицо совершало насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Это происходило в квартире жилого дома на улице Парашютная, сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело.

В начале августа жителя Люберец арестовали за попытку изнасиловать собственную дочь. 17-летней девушке пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа, чтобы убежать от насильника, она получила повреждения при падении.



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