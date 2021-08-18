Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией

Польша хочет построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией, говорится в сообщении министерства внутренних дел и администрации страны.

«На сегодняшний день ограждением из колючей проволоки оборудовано около 100 километров границы на участке, охраняемом Подляским отрядом Пограничной стражи. Планируется дополнительно оборудовать ограждением еще 50 километров на участке, охраняемом Подляским отрядом Пограничной стражи», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что по последним данным МВД, в августе 2021 года на польско-белорусской границе 2,1 тыс. человек попытались нелегально пересечь границу. Пограничные службы предотвратили попытки пересечь границу со стороны 1342 человека, а 758 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры для беженцев.

Ранее на границе Белоруссии с Литвой нашли мигранта из Ирака, который находился в тяжелом состоянии и скоро умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве. Литовские пограничники также выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией, в Минске расценивают инцидент как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медпомощи.

Напомним, Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов – это люди из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки, Конго, Камеруна, Афганистана. При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами.

Между тем, организаторы нелегальной миграции в Литве предлагают оказавшимся в стране мигрантам перебросить их в другие страны Европы за плату в размере до 8,5 тыс. евро.