 

Зыгарь: Четыре года в детстве я провел в Анголе. Детская площадка, огороженная колючей проволокой на уровне второго этажа жилого дома

18.08.2021, 14:28, Новости дня
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Отец Зыгаря, как он упомянул в интервью, был советским военнослужащим, и его отправили в Анголу.

“Он там был, наверное, мне кажется, года четыре. Я там провел сильно меньше, пока не пошел в первый класс… И мама, и моя старшая сестра – все мы жили в закрытом советском доме в центре Луанды. Нельзя было оттуда выходить, потому что шла гражданская война. Детская площадка, огороженная колючей проволокой на уровне второго этажа жилого дома. Было довольно сурово”, – рассказал Зыгарь.

По его словам, с балкона дома открывался “прекрасный вид на мавзолей Агостиньо Нето” – первого просоветского лидера Анголы.

Журналист отметил, что его детский опыт казался ему “довольно веселым и забавным” – жары он не помнит и невозможность ходить по улицам его не беспокоила, зато была возможность ездить на океан раз в неделю.

“Кроме тех моментов, когда там появлялись акулы. Но отдельные желающие наплевать на все и искупаться, невзирая на акул, все равно могли купаться. Одним из таких людей был мой отец. Он занимался подводной охотой и заходил туда на глазах у изумленной публики, невзирая ни на каких акул. Я не знаю, заслужил ли он уважение местного населения, но какое-то изумление – точно”, – рассказал Зыгарь.

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ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зыгарь родился в 1981 году в Москве. В детстве жил в Анголе, где его отец-военнослужащий находился в командировке. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.

В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты “Коммерсантъ”, специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала “Русский Newsweek”. С 2010-го по 2015-й год занимал должность главного редактора “Дождя”.

После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе “Вся кремлевская рать”, “Империя должна умереть” и “Все свободны”. В 2019 году запустил мобильное приложение со спектаклями “Мобильный художественный театр”.

В 2014 году Зыгарь получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов, который базируется в США.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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