Кандидат в Госдуму от КПРФ стал лидером по расходам на зарубежную недвижимость

Кандидат от партии КПРФ и депутат Госдумы VII созыва Владимир Блоцкий потратил на зарубежную недвижимость более 100 млн рублей, он владеет домом в Великобритании площадью 312 кв. метров.

Дом и земельный участок в 1050 кв. метров в королевстве обошелся ему в 2013 году в 102,8 млн рублей. Сумма общего дохода кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих приобретению имущества, составила 117,2 млн рублей, передает «Дождь».

В 2021 году Блоцкий стал 47-м в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами, по данным Forbes. С начала 2000-х Блоцкий работал занимался бизнесом в сфере рыбной промышленности. Согласно информации о его доходах за 2020 год, он совладелец компаний «Треска Мурманск» и «Интерфарт», торгующих рыбой и морепродуктами.

Блоцкий является соавтором законопроекта о снижении НДС на пресноводную форель и других проектов, связанных с рыболовством. Депутат также имеет долю в компании по торговле недвижимостью «Подмосковье», юрфирме «Современное право» и сельскохозяйственном предприятии «Лидер».