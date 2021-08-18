Дипломаты США в Германии испытали симптомы «гаванского синдрома»

По меньшей мере два дипломата США в Германии обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого гаванского синдрома, пишут американские СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal, по словам дипломатов, в последние месяцы они испытывали тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонницу и заторможенность. Некоторые из них даже не могли работать, отмечает газета, передает ТАСС.

Представители США указали, что схожие симптомы наблюдались у американского персонала и в других европейских странах, однако не уточнили, в каких.

Ранее США не смогли найти оснований для обвинений РФ в причастности к «гаванскому синдрому».