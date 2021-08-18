На Украине обеспокоились последствиями событий в Афганистане

Захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционную ситуацию на Украине», – сказал он в интервью каналу «Украина-24».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что установление власти «Талибана» стало страшным ударом для Запада.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.