 

Американцы отправят на МКС грузовой корабль

18.08.2021, 13:36, Новости дня
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Как стало известно из официального сообщения NASA, грузовой космический корабль Dragon отправится на МКС для доставки важных грузов 28 августа. Старт состоится на космодроме в штате Флорида. А отправит на орбиту данный аппарат компания SpaceX.

Запуск запланирован в рамках специальной программы, которую NASA осуществляет в тесном сотрудничестве с компанией Илона Маска.

На борту корабля будет доставлено различное оборудование для научных исследований, а также материалы, которые помогут защищать астронавтов от радиационного излучения. Напомним, что предыдущий запуск грузового корабля Dragon состоялся 3 июня текущего года. Он также стартовал с мыса Канаверал в американском штате Флорида.



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