 

Ученые предлагают новый метод поиска инопланетных цивилизаций

18.08.2021, 13:36, Новости дня
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О так называемых сферах Дайсона, окружающих черные дыры, науке известно еще с шестидесятых годов прошлого века. Сегодня ученые предлагают использовать их для поиска инопланетных цивилизаций.

До сих пор остается вопросом: являются ли такие сферы естественным образованием или же они созданы разумными существами? Если ответом станет второй вариант, то наличие таких сфер действительно будет свидетельствовать о том, что где-то рядом существует высокоразвитая цивилизация, которая находится на намного более высоком уровне, чем человечество.

Предположительно сферы Дайсона могут служить для сбора энергии, генерируемой различными мегаструктурами. Это могут быть большие звезды или же черные дыры.



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