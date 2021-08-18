На погашение долга по зарплате медикам, объявившим голодовку во Львовской области, выделили деньги

“На погашение долга по зарплате медработникам выделили 400 тыс. грн из резервного фонда Червоноградского горсовета”, – уточнила она.

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По информации “Львовского портала”, 16 августа медики Сосновской больницы прекратили голодовку.

Контекст:

12 августа 17 сотрудников больницы города Сосновка объявили голодовку из-за долгов по зарплате. 13 августа омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что число голодающих увеличилось до 18. По ее данным, медикам задолжали 3 млн грн.

Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по вопросам труда, в которых потребовала принять меры для восстановления прав медицинских работников.

В Нацслужбе здоровья Украины отметили, что Сосновская больница имеет незначительные мощности и оказывает небольшое количество услуг. В городе живет более 11 тыс. человек, при этом в больнице было заключено 387 деклараций с семейными врачами. Это не позволяет клинике получать больше денег от НСЗУ.

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