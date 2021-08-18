В Минцифре прокомментировали необходимость менять паспорт на электронный чип

В РФ не планируется обязательная смена бумажных паспортов на смарт-карты, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Принято решение не делать это (замену бумажного паспорта смарт-картой – прим. ВЗГЛЯД) обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфорне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», – сказал глава ведомства в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

Также Шадаев отмечал, что руководство страны планирует принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года.