Ил-114 запретили лететь на форум «Армия» из-за катастрофы Ил-112В

Пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинка для участия в международном форуме «Армия-2021» в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-112В. Причиной такого решения стало использование на обоих самолетах двигателей ТВ7-117СТ, сообщил источник в авиационной отрасли.

«Одной из возможных причин катастрофы с Ил-112В сейчас рассматривается проблема с двигателем. Так как на самолете Ил-114 используются те же двигатели ТВ7-117СТ в их гражданской версии, было принято решение запретить перелет с аэродрома Жуковский в Кубинку самолета Ил-114-300 для участия в форуме «Армия-2021» до выяснения причин катастрофы с военно-транспортным самолетом», – сообщил источник ТАСС.

Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

В среду источник в силовых структурах сообщил, что Ил-112В свалился в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.