Крупнейшие страны-производители металла ограничивают вывоз металлолома – СМИ

Как отмечают журналисты со ссылкой на публикацию Национальной ассоциации работодателей Южной Африки, с августа 2021 года правительство ЮАР ввело двухлетнюю преференцию для металлургических компаний страны при покупке лома черных металлов. Согласно этому решению, переработчики металлолома сначала обязаны предложить сырье местным производителям со значительной скидкой, и только после этого они получат разрешение на вывоз лома из страны.

УНИАН напомнило, что с июля 2021 года Россия ввела экспортную пошлину на металлолом в размере 5%, но не менее 70 евро за тонну. Об этом писал российский “Интерфакс”. УНИАН отмечает, что фактически это стало запретом на вывоз.

Со ссылкой на портал “Металлургпром” журналисты сообщают, что Еврокомиссия продолжает рассматривать инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Еврорсоюза. Если решение будет принято, что вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен. Эти страны – крупнейшие потребители лома из Е, сообщает УНИАН. В июне этого года 70 депутатов Европарламента подписали письмо с призывом к Еврокомиссии прекратить экспорт стального лома, инициаторами это обращение политики из Италии, так как эта страна испытывает дефицит сырья для своей металлургической промышленности.

“Тем временем, Евразийская экономическая комиссия вынесла на общественное обсуждение новый вариант ограничения экспорта лома черных металлов, заменив предложение о введении полного запрета на квотирование вывоза. Свое предложение комиссия мотивировала желанием унифицировать подходы государств-участников Евразийского экономического союза к экспорту лома. Сейчас запрет на вывоз лома на национальном уровне введен Арменией (в январе 2021 г.), Киргизией и Казахстаном (обе страны ввели временный запрет на экспорт лома за пределы ЕАЭС в марте этого года)”, – подчеркивает УНИАН.

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне – 85 тыс. т.

В июне 2021 года объединение предприятий “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

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