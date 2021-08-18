 

В ДТП с начальником отдела ГИБДД погибли два сотрудника ФСБ

18.08.2021, 11:54, Новости дня
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В Алтайском крае по дороге в аэропорт Барнаула в аварии погибли двое сотрудников управления ФСБ по Ставропольскому краю, также пострадали двое детей; за рулем находился начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.

Авария произошла в среду в Шипуновском районе края, водитель 1978 года рождения за рулем Hyundai Creta не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик MAN с полуприцепом, сообщили в региональном МВД, передает РИА «Новости».

В результате на месте погибли мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения.

«Водитель и еще два пассажира легкового автомобиля, девочки 2005 и 2012 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы», – отметили в ведомстве.

В региональном следственном управлении СК пояснили, что «Hyundai Creta под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району допустил столкновение с прицепом припаркованного на обочине грузового автомобиля». «Погибшие и их дети – жители Ставропольского края, направлялись в аэропорт города Барнаула», – указали в СК.

Источник в силовых структурах Алтайского края уточнил, что «погибшие – сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю».

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Во вторник в Кабардино-Балкарии в результате попутного столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли три человека, еще семеро пострадали.



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