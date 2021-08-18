 

“А я еще радовался, что поставил в тени”. На машину Кондратюка в США упало дерево. Фото

18.08.2021, 10:50, Новости дня
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Он также обнародовал фото, на котором это запечатлено.

“В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это было мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. И застрахован был по полной. А я еще вчера радовался, что поставил машину в тени”, – написал Кондратюк.

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Публикация от Ігор Кондратюк Igor Kondratiuk (@kondratiuk_official)

Контекст:

Кондратюк с 2004-го по 2012 год занимался продюсированием победителей проекта “Шанс”, среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова.

16 сентября 2020 года стал ведущим программы “Кондратюк у понеділок” на “5 канале”.

В браке с женой, экономистом Александрой Городецкой у Кондратюка родились два сына и дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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