Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели

Человечество семимильными шагами движется к гибели из-за нерационального потребления ресурсов Земли, сообщил министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому – безудержное стремление к потреблению», – сказал он в интервью журналу «Вокруг света».

По его словам, он мечтает чтобы однажды все поняли, что пора остановить безумную гонку потребительства. «Ты добыл одного кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?!!», – добавил он.

В качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы министр привел своего деда, охотника. «Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», – отметил Шойгу.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года.