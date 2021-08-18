 

Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели

18.08.2021, 8:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Человечество семимильными шагами движется к гибели из-за нерационального потребления ресурсов Земли, сообщил министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому – безудержное стремление к потреблению», – сказал он в интервью журналу «Вокруг света».

По его словам, он мечтает чтобы однажды все поняли, что пора остановить безумную гонку потребительства. «Ты добыл одного кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?!!», – добавил он.

В качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы министр привел своего деда, охотника. «Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», – отметил Шойгу.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / «Россия предлагает комфортную жизнь» – французский экспат в Москве объяснил нежелание возвращаться на родину

22.06 / “Идеальное тело”. 56-летняя Элизабет Херли ошарашила сеть пикантным снимком

14.07 / “Будет независимый технократ”. Зеленский пообещал МВФ, что до конца недели предложит Раде кандидатуру нового главы НБУ

04.07 / Украина вышла из еще одного соглашения со странами СНГ

30.06 / Турчинов возглавил штаб “Европейской солидарности”

10.12 / Продюсер “Иванушек International” рассказал о причинах многолетней алкогольной зависимости Григорьева-Аполлонова

01.07 / Гройсман: В законодательные инициативы по земельной и пенсионной реформам необходимо внести изменения

13.10 / Самым популярным среди смартфонов Apple станет iPhone 12

06.12 / Украинские пограничники запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Мамонову

28.06 / В сторону оккупированного Донецка через линию соприкосновения запустили 15-метровый флаг Украины. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика